Медведев в пятый раз в карьере пробился в полуфинал турниров «Большого шлема»

Российского теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в полуфинал турнира, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

Для Медведева выход в полуфинал Australian Open стал пятым попаданием в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема». Чаще него в полуфиналы пробивались Марат Сафин, у которого семь подобных успехов, и Евгений Кафельников – шесть выступлений в четвёрке сильнейших теннисистов. Николай Давыденко играл на этой фазе состязаний четыре раза.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.