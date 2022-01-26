«А что бы сделал Новак?» Даниил Медведев рассказал, как ему удалось одолеть Оже-Альяссима

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

«У меня нет идей и нет никаких мыслей о том, как я это сделал. Всё, что я знал, так это то, что нужно подавать. Никогда не знаешь, что произойдёт после второй подачи. Потом закрыли крышу. Сегодня я всё время менял вещи и брал новые футболки из сумки, и сейчас она просто пуста – футболок там не осталось. Я каждый раз подходил и менял одежду.

Сложно ответить, что я изменил в ходе матча. Я показывал не лучший теннис, а он играл невероятно. подавал невероятно. Он просто гонял меня по всему корту, и я не знал, что нужно делать. Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через моё сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер. И я решил, что заставлю его работать. Если он хочет победить, то должен сражаться до последнего мяча. Даже если я не пройду дальше, то усложню ему следующий матч на турнире. И я сумел поднять свой уровень игры. Я почувствовал, что ход матча меняется, и заиграл лучше», — сказал Медведев в интервью на корте.