Чакветадзе: Медведев — боец. За счёт силы воли нашёл ключ к победе в игре с Оже-Альяссимом

Двукратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной России Анна Чакветадзе прокомментировала исход четвертьфинального поединка Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.



«Даня медленно начал, далековато отпустил, дал фору сопернику. Но надо отдать должное Оже-Альяссиму, который феноменальным образом настроился на эту встречу. Очень сильно ему хотелось выиграть, но стабильности не хватило.



В концовке Даня за счёт силы воли нашёл ключ к победе. Медведев — боец, всегда борется до последнего. Мне не было очевидно, что Оже-Альяссим выиграет, даже ведя 2:0 по партиям», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом, получившим четвёртый номер посева.