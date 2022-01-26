Кафельников: Медведев — фаворит с запасом в полуфинальном матче с Циципасом на AO
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева на выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022 после тяжелейшей победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.
За право сыграть в финале турнира Медведев поборется с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом.
«Медведев — фаворит в матче с Циципасом, причём фаворит с запасом. Матч может получиться тяжёлым, но я не особо в это верю. Думаю, полуфинал комфортно завершится в пользу Медведева», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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