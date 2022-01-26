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Австралийские болельщики освистали Даниила Медведева после упоминания Новака Джоковича

Австралийские болельщики освистали Даниила Медведева после упоминания Новака Джоковича
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Публика на Открытом чемпионате Австралии – 2022 освистала вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева после того, как он в победной речи на корте упомянул серба Новака Джоковича.

Даниил в тяжелейшем четвертьфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

Интервьюер на корте спросил россиянина, какие мысли были у него в голове, когда он проигрывал 0:2 по партиям. «Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через моё сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев. Публика отреагировала неоднозначно, с трибун доносился свист.

Публикация доступна в «инстаграме» wwos. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Действующим чемпионом Australian Open является Джокович, который не смог защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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