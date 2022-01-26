Борис Беккер оценил волевую победу Даниила Медведева в 1/4 Australian Open — 2022

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер прокомментировал тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Это был лучший матч Оже-Альяссима в карьере. Я никогда не видел его таким упёртым и сосредоточенным. В начале матча Даниил явно играл не на своём уровне. Ему совсем не удавалось оказывать давление на соперника. К четвёртому сету Даниил стал лучше чувствовать мяч, он был буквально опьянён игрой. Пожалуй, для меня этот матч стал лучшим на турнире», — приводит слова Беккера Eurosport.de.