Губерниев прокомментировал волевую победу Медведева в 1/4 Australian Open — 2022

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тяжелейшей победе россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.
«Даниил Медведев — один из лучших теннисистов мира. Если человек является таковым, он в состоянии собраться, даже когда проигрывает по сетам 0-1 или 0-2. Ничего в этом удивительного нет. Он прекрасно готов и будет бороться за титул. 4 часа игры — большая нагрузка. Но это турнир «Большого шлема». Конечно, такие затяжные матчи выбивают из колеи, но таковы правила. Медведеву любой оппонент по плечу. Всё зависит от физической формы и восстановления. Медведев в состоянии выиграть турнир», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».
- 26 января 2022
-
22:16
-
21:11
-
21:01
-
20:51
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:07
-
18:45
-
18:18
-
18:12
-
18:01
-
17:50
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:10
-
17:10
-
17:02
-
16:58
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:28
-
15:34
-
15:29
-
15:01
-
14:32
-
14:27