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Губерниев прокомментировал волевую победу Медведева в 1/4 Australian Open — 2022

Губерниев прокомментировал волевую победу Медведева в 1/4 Australian Open — 2022
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тяжелейшей победе россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Даниил Медведев — один из лучших теннисистов мира. Если человек является таковым, он в состоянии собраться, даже когда проигрывает по сетам 0-1 или 0-2. Ничего в этом удивительного нет. Он прекрасно готов и будет бороться за титул. 4 часа игры — большая нагрузка. Но это турнир «Большого шлема». Конечно, такие затяжные матчи выбивают из колеи, но таковы правила. Медведеву любой оппонент по плечу. Всё зависит от физической формы и восстановления. Медведев в состоянии выиграть турнир», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

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