Беккер отреагировал на резонансные слова Медведева о Джоковиче

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер прокомментировал резонансные слова россиянина Даниила Медведева о сербе Новаке Джоковиче.
Напомним, после тяжелейшего четвертьфинала на Australian Open — 2022, где Даниил одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4, интервьюер на корте спросил россиянина, какие мысли были у него в голове, когда он проигрывал 0:2 по партиям. «Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через моё сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев. Публика отреагировала неоднозначно, с трибун доносился свист.
«Это невероятное заявление. Оно демонстрирует то уважение, которое Медведев проявляет к лучшему теннисисту в мире. Джокович тоже раньше защищал Медведева, когда он то тут, то там баловался с болельщиками», — приводит слова Беккера Eurosport.de.
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