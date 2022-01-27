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Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open

Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 27-м номером, вышла в финал, уверенно обыграв представительницу Польши Игу Свёнтек (7) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Даниэль семь раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы один эйс, 12 виннеров и 13 неточностей.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 29 января.

В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1/2 финала
27 января 2022, четверг. 13:10 МСК
Даниэль Коллинз
30
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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