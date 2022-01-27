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Эшли Барти стала первой финалисткой Australian Open

Эшли Барти стала первой финалисткой Australian Open
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла в финал, уверенно обыграв представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Первая ракетка мира пять раз подала навылет, активно выиграла 20 очков и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы один эйс, восемь виннеров и 24 неточности.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Барти поспорит с победительницей поединка Даниэль Коллинз (США, 27) — Ига Свёнтек (Польша, 7). Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 29 января.

В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 1/2 финала
27 января 2022, четверг. 11:45 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Мэдисон Кис
51
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Комментарии
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