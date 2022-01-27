Свёнтек — о Коллинз: сложно остановить соперницу, когда она так играет

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open. Она уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:1.

«Я пыталась найти решения, но не получилось. Сложно остановить соперницу, когда она так играет. Сегодня я даже не чувствую сожаления, ведь я сделала всё, что могла», — сказала после матча Свёнтек.

Коллинз впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Она в седьмой раз обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Отметим, что теперь Коллинз станет первой ракеткой США.



В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти. Ранее Барти обыграла американку Мэдисон Кис. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 29 января.



В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.