Финалистка Australian Open Коллинз впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга WTA

Американская теннисистка Даниэль Коллинз дебютирует в топ-10 рейтинга WTA после Australian Open. Сегодня, 27 января, 30-я ракетка мира обыграла Игу Свёнтек из Польши в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.



Коллинз впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Она в седьмой раз обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Отметим, что теперь Коллинз станет первой ракеткой США.



В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 29 января.



В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Новость по теме Даниэль Коллинз вышла в финал Australian Open