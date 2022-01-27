Тренер Медведева: Даниил — суперсильный. У него внутри есть что-то очень-очень мощное

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, прокомментировал тяжелейшую победу подопечного над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Меня удивила его психология – способность держаться до последнего, даже когда надежды почти нет, ведь теннисист напротив играл очень сильно. И это самое трудное. В таких случаях важно уметь не останавливаться, что ему и удалось. У него получилось найти искру, которая в какой-то момент начала разгораться. А потом он вернулся. Но всё равно браво Оже-Альяссиму! Он тоже держался до конца.

Я бы не сказал, что Феликс оказался хитрее, нет. Я знаю, что в данный момент он способен играть на таком уровне. Против него бывает очень трудно. Он берёт подачи, выходит вперёд, не ошибается в розыгрышах и умеет принимать. Даниил подавал за 200 км/ч, а он всё равно принимал!

Конечно, это важный матч. Такие нужны, чтобы подтвердить свой уровень, когда ты вторая, а, может быть, первая ракетка мира.

Эта победа – один из лучших матчей Даниила. Он обыграл Чилича на Уимблдоне в прошлом году, когда уступал 0:2, но тогда не было такой интенсивности от начала до конца. Даниил — суперсильный. У него внутри есть что-то очень-очень мощное», — приводит слова Сервара L'Equipe.