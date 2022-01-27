Оже-Альяссим впервые высказался после поражения от Медведева на Australian Open

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим впервые высказался о вылете с Открытого чемпионата Австралии — 2022. Напомним, Феликс проиграл россиянину Даниилу Медведеву в драматичном четвертьфинальном пятисетовом матче.
«Держу голову высоко поднятой и устремляю глаза в будущее после недели тяжёлых, но полезных сражений. Вчера я не смог переступить черту, но, несмотря на проигрыш, покидаю Австралию с большой надеждой и уверенностью в том, что вернусь более сильным.
Спасибо Tennis Australia за организацию мероприятия, возвращения на которое я с нетерпением жду каждый год. Спасибо всем фанатам, чью поддержку я чувствовал, всем, чьи кричалки разносились по арене, и тем, кто не ложился спать до поздней ночи, чтобы посмотреть матчи по телевизору.
Я благодарен всем и мотивирован стремиться к большему после великолепного старта сезона. Увидимся на корте», — написал Оже-Альяссим у себя в «твиттере».
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