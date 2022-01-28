Эшли Барти — Даниэль Коллинз: объявлено время начала финала Australian Open — 2022

Завтра, 29 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится 13-й игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание и примерное время начала матчей.
Australian Open. Женщины. Финал
11:30 мск. Эшли Барти (Австралия, 1) — Даниэль Коллинз (США, 27).
Мужской парный разряд. Финал
13:00. Ник Кирьос (Австралия) / Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Мэттью Эбден (Австралия) / Макс Пёрселл (Австралия).
В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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