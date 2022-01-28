Рафаэль Надаль в 29-й раз сыграет в финале турнира «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, вышел в финал, обыграв итальянца Маттео Берреттини (7) со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Для уроженца Манакора это будет 29-й поединок за титул на мэйджорах.

Надаль 20 раз побеждал в финалах турниров «Большого шлема» и потерпел 8 поражений. На Australian Open он пробился в финал в шестой раз. На счету испанца 1 титул и 4 поражения в финалах в Мельбурне.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Надаль поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4).



Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.