Эмоциональная реакция Надаля на выход в финал Australian Open. Видео

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Экс первая ракетка мира в полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини и эмоционально отпраздновал успех. Надаль несколько раз прокричал и размахивал руками.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Запись можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour.

Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Для уроженца Манакора это будет 29-й поединок за титул на мэйджорах.



Надаль 20 раз побеждал в финалах турниров «Большого шлема» и потерпел 8 поражений. На Australian Open он пробился в финал в шестой раз. На счету испанца 1 титул и 4 поражения в финалах в Мельбурне.



В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Надаль поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4).