Эмоциональная реакция Надаля на выход в финал Australian Open. Видео

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Экс первая ракетка мира в полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини и эмоционально отпраздновал успех. Надаль несколько раз прокричал и размахивал руками.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Запись можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour.
Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Для уроженца Манакора это будет 29-й поединок за титул на мэйджорах.
Надаль 20 раз побеждал в финалах турниров «Большого шлема» и потерпел 8 поражений. На Australian Open он пробился в финал в шестой раз. На счету испанца 1 титул и 4 поражения в финалах в Мельбурне.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Надаль поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4).
- 28 января 2022
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
09:56
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:33
-
09:23
-
09:13
-
09:03
-
09:03
-
06:30
-
05:43
- 27 января 2022
-
21:37
-
20:55
-
19:21
-
18:40
-
18:02
-
17:29
-
16:24
-
16:08
-
15:49
-
15:30
-
15:19
-
14:42
-
14:30
-
14:07
-
13:45
-
13:10
-
12:48
-
11:16
-
11:07
-
10:35
-
10:30