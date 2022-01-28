Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.



Медведев 13 раз подал навылет, активно выиграл 39 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 35 виннеров и 32 неточности.



В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева.



Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.