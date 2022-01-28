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Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и вышел в финал Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал, обыграв грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.

Медведев 13 раз подал навылет, активно выиграл 39 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 35 виннеров и 32 неточности.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
28 января 2022, пятница. 11:45 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 4 1  
7 7 		4 6 6  
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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