Тарпищев объяснил, могут ли наказать Медведева за оскорбление судьи во время полуфинала

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал эмоциональное поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/2 финала Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Россиянин накричал на арбитра, выразив недовольство тем, что тот игнорировал подсказки отца Циципаса. Вторая ракетка мира Медведев одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.



«Медведев был раздражён, что ему сделали замечание, а подсказки отца Циципаса продолжились. У них уже бывали моменты взаимные, когда они кусались друг с другом. В плане психики этот момент Медведев использовал за себя. Почувствовал несправедливость и неравность отношения к сопернику и себе. Даню могут наказать штрафом, но это обычное дело. Больше ничего не будет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.