Анна Дмитриева: спор с судьёй немного помог Медведеву выкинуть из сердца всё раздражение

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.



«Матчи Медведева с Циципасом всегда принципиальные. Несмотря на то, что Даня выигрывал чаще, в каждой игре была сложная борьба. Конечно, можно было волноваться за Медведева, тем более, первые два сета проходили с некоторым преимуществом Циципаса. Он был свежее, мощнее и чуть активнее.



Даня проиграл второй сет, была нервная вспышка, высказал несколько претензий арбитру, может, это излишне резко, но спор немного помог Медведеву выкинуть из сердца всё раздражение. Даня успокоился после этого, заиграл в своём хорошем стиле. Почти не было ощущения, что он может где-то уступить сопернику. Наверное, Стефанос после операции до конца не обрёл свою идеальную форму», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.