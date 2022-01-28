Андрей Чесноков: Медведев — монстр. В четвёртом сете просто снёс Циципаса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Медведев победил в четырёх сетах.
«В первом сете каждый брал легко свою подачу. Никто не хотел идти на риски. Каждый надёжно брал свою подачу. Каждый понимал, что нужно в первом сете присмотреться. Когда такой накал на тай-брейке, люди ошибаются. Циципас так и сделал, но он должен был сыграть чисто. Потом уже понеслось. Каждый раскрылся в своей игре.
Были шикарные розыгрыши. Были сомнения, что Даня может не выиграть. Я не понимал, насколько Медведев физически свеж после четвертьфинала. Он пробежал марафон, он был полностью выжат. Но после выигрыша третьего сета Медведев снёс Циципаса, а грек сдал. Даня попал просто все удары. Сумасшествие. Даня — монстр», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 января 2022
-
15:37
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:18
-
14:18
-
14:10
-
13:29
-
13:22
-
12:32
-
11:51
-
11:42
-
11:26
-
11:09
-
10:09