Андрей Чесноков: Медведев — монстр. В четвёртом сете просто снёс Циципаса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Медведев победил в четырёх сетах.

«В первом сете каждый брал легко свою подачу. Никто не хотел идти на риски. Каждый надёжно брал свою подачу. Каждый понимал, что нужно в первом сете присмотреться. Когда такой накал на тай-брейке, люди ошибаются. Циципас так и сделал, но он должен был сыграть чисто. Потом уже понеслось. Каждый раскрылся в своей игре.

Были шикарные розыгрыши. Были сомнения, что Даня может не выиграть. Я не понимал, насколько Медведев физически свеж после четвертьфинала. Он пробежал марафон, он был полностью выжат. Но после выигрыша третьего сета Медведев снёс Циципаса, а грек сдал. Даня попал просто все удары. Сумасшествие. Даня — монстр», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

