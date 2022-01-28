Беккер: Надаль говорит правильные вещи после матча, чего не скажешь о Медведеве

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии — 2022 между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.
«На мой взгляд, в финале сыграют два лучших игрока. Счастлив за Надаля, потому что я его большой поклонник, и волновался после его операции. Но Надаль не был бы Надалем, если бы у него не было шанса побеждать каждый раз, когда он играет в турнире.
Надаль зарабатывал свой статус годами. Он говорит правильные вещи даже после матча. Чего не скажешь о Медведеве, он очень честный — это не всегда хорошо. Но Даниил и здесь покорил сердца многих, особенно своими боевыми качествами», — приводит слова Беккера Tennis Head.
Напомним, финал Australian Open состоится 30 января, начало в 11:30 мск.
- 28 января 2022
-
20:37
-
20:23
-
19:54
-
18:44
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:34