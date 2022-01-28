Беккер: Надаль говорит правильные вещи после матча, чего не скажешь о Медведеве

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии — 2022 между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.

«На мой взгляд, в финале сыграют два лучших игрока. Счастлив за Надаля, потому что я его большой поклонник, и волновался после его операции. Но Надаль не был бы Надалем, если бы у него не было шанса побеждать каждый раз, когда он играет в турнире.

Надаль зарабатывал свой статус годами. Он говорит правильные вещи даже после матча. Чего не скажешь о Медведеве, он очень честный — это не всегда хорошо. Но Даниил и здесь покорил сердца многих, особенно своими боевыми качествами», — приводит слова Беккера Tennis Head.

Напомним, финал Australian Open состоится 30 января, начало в 11:30 мск.