Плишкова снялась с февральского турнира в Санкт-Петербурге. Её заменит Корне

Пятая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге из-за недовосстановления от травмы руки. Турнир пройдёт с 7 по 13 февраля.
Чешку заменит четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии, француженка Ализе Корне. Ранее от участия в турнире отказалась девятая ракетка мира, представительница Испании Паула Бадоса.
На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.
При этом Плишковой удалось войти в список лучших теннисисток по заработку в 2021 году. Плишкова заработала $ 2,9 млн и стала четвёртой в рейтинге. Лидер — Эшли Барти (Австралия) — $ 3,9 млн.
Действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге является россиянка Дарья Касаткина. В финале 2021 года она завоевала титул на отказе соотечественницы Маргариты Гаспарян при счёте 6:3, 2:1 в свою пользу.
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