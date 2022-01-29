Плишкова снялась с февральского турнира в Санкт-Петербурге. Её заменит Корне

Пятая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге из-за недовосстановления от травмы руки. Турнир пройдёт с 7 по 13 февраля.

Чешку заменит четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии, француженка Ализе Корне. Ранее от участия в турнире отказалась девятая ракетка мира, представительница Испании Паула Бадоса.

На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.

При этом Плишковой удалось войти в список лучших теннисисток по заработку в 2021 году. Плишкова заработала $ 2,9 млн и стала четвёртой в рейтинге. Лидер — Эшли Барти (Австралия) — $ 3,9 млн.

Действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге является россиянка Дарья Касаткина. В финале 2021 года она завоевала титул на отказе соотечественницы Маргариты Гаспарян при счёте 6:3, 2:1 в свою пользу.