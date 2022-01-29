Тарпищев: это первый финал «БШ», где Медведев фаворит. С Надалем всё решит психика

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2022, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Это первый финал «Большого шлема», где Медведев — фаворит в матче. Дополнительная ответственность, вопрос, как Даня справится с ней, но если будет играть так, как с Циципасом, то преимущество у него будет. Главное выиграть первый сет? В таких матчах надо биться с первого очка до последнего. Надаль — опытный игрок, может сыграть по своему состоянию и по состоянию соперника. Это тактика, надо смотреть, что будет.

Погода не имеет значения в этом мачте. Длинные розыгрыши будут у обоих, наверное, всё решит психика и физические возможности», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.