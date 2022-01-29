Барти – первая австралийка за 44 года, выигравшая домашний турнир «Большого шлема»

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала первой австралийкой за 44 года, которой удалось одержать победу на домашнем турнире «Большого шлема».

Напомним, в 1978 году чемпионкой Открытого чемпионата Австралии стала Кристин О'Нил. В финале она со счётом 7:5, 6:4 обыграла американку Бетси Нагельсон.

В решающем матче Australian Open – 2022 Барти (1) в двух сетах обыграла представительницу США Даниэль Коллинз (27) со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Отметим, что во втором сете Барти проигрывала Коллинз со счётом 1:5. Продолжительность финала составила 1 час 29 минут.

Кроме того, 25-летняя спортсменка стала первой австралийской теннисисткой с 1980 года, которая сумела пройти в финал турнира «Большого шлема» в Мельбурне.