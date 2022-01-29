Камельзон: Медведев наступает на пятки, но с Надалем сложно играть в любом состоянии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2022, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
«Теннис — такая игра, что всегда надо что-то добивать, выбивать. Надаль — особая фигура в мировом теннисе. В каком бы состоянии он ни находился, его всегда сложно обыграть. Федерер, Джокович и Надаль — это тройка мушкетёров. Против таких великих теннисистов молодые ребята, которые наступают этой тройке на пятки по всем статьям, в том числе и Медведев, должны показывать всю свою профессиональную силу.
Надаль полгода был вне турниров, а сейчас показал свой уровень, вышел в финал. Я был уверен, что Рафа в итоге окажется в финале. У него очень высокий класс игры. Надаль — левша, раскручивает мяч в другую сторону — с ним сложно играть.
Медведев прошёл весь турнир на хорошем уровне игрока номер один. И Медведев, и Надаль будут достойными победителями «Большого шлема». Теннис непредсказуем, поэтому сложно сказать, кто выиграет турнир. Будет крутой финал. Лично мне бы хотелось, чтобы Медведев выиграл этот турнир», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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