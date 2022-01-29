Надаль заявил, что для него важнее просто играть в теннис, чем выиграть 21-й «Шлем»

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии — 2022, в котором он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
«Конечно, сейчас моя цель – победить. У меня всегда есть соревновательный дух, я не могу что-то поделать с этим, это моя ДНК.
Но, честно говоря, для меня намного важнее просто играть в теннис, чем победить на 21-м турнире «Большого шлема». Потому что возможность заниматься любимым делом делает меня более счастливым, чем победа на ещё одном «Шлеме», — заявил Надаль в эфире Eurosport.
В воскресенье, 30 января, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира «Большого шлема» сойдутся шестая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и второй номер мирового рейтинга из России — Даниил Медведев.
Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.
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