Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open

Сегодня, 30 января, в Мельбурне состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и испанец Рафаэль Надаль (6).



Поединок поставлен вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 11:30 мск. По личным встречам впереди Надаль — 3-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если же финал выиграет Надаль, то испанец установит рекорд по количеству титулов на мэйджорах (21).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.