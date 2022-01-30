Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль, Australian Open, финал, текстовая онлайн-трансляция матча

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open
Комментарии

Сегодня, 30 января, в Мельбурне состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и испанец Рафаэль Надаль (6).

Поединок поставлен вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 11:30 мск. По личным встречам впереди Надаль — 3-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если же финал выиграет Надаль, то испанец установит рекорд по количеству титулов на мэйджорах (21).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Отыгрался с 0-2 по сетам, но не хватило! Как Медведев отдал Надалю «Шлем» в Нью-Йорке Отыгрался с 0-2 по сетам, но не хватило! Как Медведев отдал Надалю «Шлем» в Нью-Йорке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022