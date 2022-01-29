Род Лэйвер обратился к Эшли Барти после её исторической победы на Australian Open – 2022

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», австралиец Род Лэйвер отреагировал на историческую победу соотечественницы Эшли Барти на Открытом чемпионате Австралии – 2022. Она стала первой австралийкой за 44 года, которой удалось выиграть домашний турнир «Большого шлема».
В решающем матче Australian Open – 2022 Барти (1) в двух сетах обыграла представительницу США Даниэль Коллинз (27) со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Отметим, что во втором сете Барти уступала Коллинз со счётом 1:5. Продолжительность финала составила 1 час 29 минут.
«Ты стала чемпионом турниров «Большого шлема» на трёх разных покрытиях, ты такой разносторонний игрок, Эшли, я очень рад за тебя. Нет ничего лучше победы дома, поздравляю чемпионку Открытого чемпионата Австралии – 2022. Так замечательно разделить этот момент и отпраздновать его вместе со всей Австралией», — написал Лэйвер в своём «твиттере».
- 29 января 2022
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