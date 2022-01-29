«Он попал в больное место». Беккер — о срыве Медведева на судью из-за отца Циципаса

Чемпион шести турниров «Большого шлема», немец Борис Беккер высказался о поведении второй ракетки мира Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Медведев накричал на судью из-за коучинга Стефаноса Циципаса.
«Это был решающий момент матча. Медведеву дали предупреждение, но, конечно, он попал в больное место. Отец Циципаса уже долгое время так себя ведёт, это не секрет.
Я считал, что у Циципаса есть шанс вырваться вперёд, потому что Медведева это выбило эмоционально. Но Медведев снова успокоился, и матч пошел своим чередом.
Эмоции сменяли друг друга. Пара слов, сказанных Медведевым после второго сета, были очень детскими. Но ближе к концу Циципас немного сбавил и выглядел на корте почти беспомощным, в том числе и потому, что его отец получил предупреждение за коучинг. Одно можно сказать точно – Даниил Медведев был лучшим игроком», — сказал Беккер в эфире Eurosport.
- 29 января 2022
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