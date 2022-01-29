Елена Веснина трижды употребила слово «невероятная» в отношении Эшли Барти

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу австралийки Эшли Барти на Открытом чемпионате Австралии. В финале первая ракетка мира обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Невероятный талант, невероятная теннисистка, невероятная победа», — написала Веснина в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елены Весниной

На пути в финал Барти обыграла украинку Лесю Цуренко (Q), итальянку Лючию Бронцетти (Q), итальянку Камилу Джорджи (30), американок Аманду Анисимову, Джессику Пегулу (21) и Мэдисон Кис.

Барти – первая австралийка за 44 года, выигравшая домашний турнир «Большого шлема». Это третья победа Эшли на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Australian Open завершится завтра, 30 января, мужским финалом, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.