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Кирьос и Коккинакис стали победителями Australian Open — 2022 в парном разряде

Кирьос и Коккинакис стали победителями Australian Open — 2022 в парном разряде
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Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Эбдена и Пёрселла — 3 эйса, 1 двойную ошибку и полное отсутствие брейк-пойнтов.

Отметим, что Кирьос и Коккинакис никогда не выигрывали турниры «Большого шлема». На нынешний Australian Open пара теннисистов получила уайлд-кард.

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии 145-я ракетка мира Танаси Коккинакис стал также победителем турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он обыграл 58-го номера рейтинга, француза Артура Риндеркнеша.

Australian Open — парный разряд (м). Финал
29 января 2022, суббота. 14:05 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Т. Коккинакис Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
М. Эбден М. Пёрселл
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