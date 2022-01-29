Кирьос и Коккинакис стали победителями Australian Open — 2022 в парном разряде

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Ник и Танаси 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Эбдена и Пёрселла — 3 эйса, 1 двойную ошибку и полное отсутствие брейк-пойнтов.

Отметим, что Кирьос и Коккинакис никогда не выигрывали турниры «Большого шлема». На нынешний Australian Open пара теннисистов получила уайлд-кард.

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии 145-я ракетка мира Танаси Коккинакис стал также победителем турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Он обыграл 58-го номера рейтинга, француза Артура Риндеркнеша.