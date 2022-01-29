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Судья, на которого накричал Даниил Медведев, опубликовал в «Инстаграме» гифку кота

Судья, на которого накричал Даниил Медведев, опубликовал в «Инстаграме» гифку кота
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Испанец Хауме Кампистол, судивший полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция), опубликовал в «Инстаграме» «сториз» с гифкой кота.

Напомним, во втором сете Медведев вышел из себя и накричал на судью. «За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (кричит). Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья! На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — сказал Медведев. «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты… Как бы сказать – маленькая кошка», — проиграв партию, сказал россиянин.

Публикация доступна в «твиттере» Foot Fault Tennis.

«Я в порядке, народ», – написал Кампистол в первой «сториз». «Всё ещё в порядке», — во второй.

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