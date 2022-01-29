Феррер: если Надаль выиграет AO-2022, дебаты о величайшем игроке в мире можно прекращать

Испанский теннисист Давид Феррер считает, что его соотечественник Рафаэль Надаль станет величайшим игроком в истории, если завоюет титул чемпиона Australian Open. Уже завтра, 30 января, в финале Australian Open Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым.



«Если Рафа выиграет в воскресенье, то дебаты о величайшем игроке в истории можно заканчивать. Если только Джокович в итоге не обойдёт его, то Надаль будет величайшим игроком в истории», — цитирует Феррера журналист Луиджи Гатто со ссылкой на El Larguero.



Надаль за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема». Испанец по этому показателю находится на одном уровне со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.



Любопытно, что на US Open — 2021 Джокович мог стать рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Но там он уступил Медведеву в финале.