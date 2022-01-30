Надаль опубликовал пост перед матчем с Медведевым в финале Australian Open

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым.

Испанец в своём «инстаграме» опубликовал фото с тренировки.

«Предфинальная практика», — написал испанец.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Рафаэля Надаля.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022. между пятой ракеткой мира, Надалем и вторым номером мирового рейтинга из России — Даниилом Медведевым пройдёт в воскресенье, 30 января. Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.