Судья финала AO-2022 пригрозил австралийским фанатам, которые мешают Даниилу Медведеву

Судья Джон Блом призвал австралийскую публику к порядку в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022, где за титул борются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Фанаты кричат между первой и второй подачей Медведева, а также громко и откровенно радуются ошибкам россиянина, что, естественно, сбивает россиянина.
«Леди и джентльмены, я просил вас не делать этого. Если вы закричите между первой и второй подачей, я попрошу охрану удалить вас с трибун», — сказал Блом.
Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья и четвёртая партии остались за испанцем (6:4, 6:4).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.
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