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Судья финала AO-2022 пригрозил австралийским фанатам, которые мешают Даниилу Медведеву

Судья финала AO-2022 пригрозил австралийским фанатам, которые мешают Даниилу Медведеву
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Судья Джон Блом призвал австралийскую публику к порядку в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022, где за титул борются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Фанаты кричат между первой и второй подачей Медведева, а также громко и откровенно радуются ошибкам россиянина, что, естественно, сбивает россиянина.

«Леди и джентльмены, я просил вас не делать этого. Если вы закричите между первой и второй подачей, я попрошу охрану удалить вас с трибун», — сказал Блом.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья и четвёртая партии остались за испанцем (6:4, 6:4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.

Медведев громил Надаля, а затем в игре Дани что-то сломалось. Решающий сет финала! LIVE! Медведев громил Надаля, а затем в игре Дани что-то сломалось. Решающий сет финала! LIVE!
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