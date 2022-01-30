Даниил Медведев во второй раз в карьере проиграл в пятисетовом матче
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Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в карьере проиграл в пятисетовом матче, ведя в счёте 2:0. Предыдущий такой конфуз с Даниилом случился на «Ролан Гаррос» в 2019 году, когда Медведев, посеянный под 12-м номером, уступил Пьеру-Югу Эрберу — 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Рафаэль Надаль в тяжелейшем матче обыграл 25-летнего Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.
Надаль установил новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Испанец стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз.
Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.
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