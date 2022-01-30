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Журова: Медведев — боец, но в финале Надаль показал великое мастерство

Журова: Медведев — боец, но в финале Надаль показал великое мастерство
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Бывшая российская конькобежка, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Очень обидно, что Даниил Медведев не забрал этот матч. Было очень волнительно. Очень хотелось, чтобы Даниил выиграл. Медведев — боец. В концовке встречи он вернулся, терпел до последнего. Это спорт. Тут ничего не сделаешь.

Это был один из интереснейших и великих финалов. Удивительно, какое сопротивление оказал Надаль, показал своё великое мастерство. Прекрасное противостояние — за это мы и любим теннис. Это был настоящий поединок. У Медведева всё впереди», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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