Журова: Медведев — боец, но в финале Надаль показал великое мастерство

Бывшая российская конькобежка, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Очень обидно, что Даниил Медведев не забрал этот матч. Было очень волнительно. Очень хотелось, чтобы Даниил выиграл. Медведев — боец. В концовке встречи он вернулся, терпел до последнего. Это спорт. Тут ничего не сделаешь.



Это был один из интереснейших и великих финалов. Удивительно, какое сопротивление оказал Надаль, показал своё великое мастерство. Прекрасное противостояние — за это мы и любим теннис. Это был настоящий поединок. У Медведева всё впереди», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.