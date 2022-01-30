Журова: Медведев — боец, но в финале Надаль показал великое мастерство

Бывшая российская конькобежка, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Очень обидно, что Даниил Медведев не забрал этот матч. Было очень волнительно. Очень хотелось, чтобы Даниил выиграл. Медведев — боец. В концовке встречи он вернулся, терпел до последнего. Это спорт. Тут ничего не сделаешь.
Это был один из интереснейших и великих финалов. Удивительно, какое сопротивление оказал Надаль, показал своё великое мастерство. Прекрасное противостояние — за это мы и любим теннис. Это был настоящий поединок. У Медведева всё впереди», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 30 января 2022
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:26
-
17:17
-
17:11
-
16:39
-
16:20
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:25
-
15:23
-
15:12
-
14:57
-
14:07
-
13:54
-
13:45
-
13:28
-
12:49
-
12:29
-
12:20
-
11:56
-
10:59