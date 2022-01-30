Даниил Медведев: после матча я спросил Надаля: «Ты вообще устал?» Это безумие

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Надаль обыграл Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.
«Тяжело говорить после 5 с половиной часов. Хочу поздравить Рафу, то, что он сделал – это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?»
Это безумие. Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем». Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние с «Большой тройкой» ещё не завершено», — сказал Медведев во время послематчевой церемонии.
- 30 января 2022
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