Камельзон: Медведев сделал для победы всё, он будет первой ракеткой. Это был спектакль

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Медведев сделал для победы всё, но «Большие шлемы» так легко не берутся. Он устоял пять часов в уникальной игре. Напряжение было потрясающее. Минимальный перевес Надаля принёс ему победу.



У Дани всё ещё впереди. Он ещё несколько раз поднимет этот титул. Чтобы понять, что происходило с этими двумя людьми во время игры, нужно вызывать гвардию психологов. Медведеву не хватило чуть-чуть.



Мы не умрём от этого. Мы увидели уникальный теннисный спектакль. В лице Медведева мы имеем того, кто будет первым номером мирового тенниса, первой ракеткой», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.