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Надаль целовал кубок и праздновал победу, Медведев недовольно наблюдал. Фото финала AO

Надаль целовал кубок и праздновал победу, Медведев недовольно наблюдал. Фото финала AO
Надаль стал чемпионом Australian Open — 2022
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Сегодня, 30 января, в решающем матче Australian Open – 2022 35-летний испанец Рафаэль Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал результат финала.

«Тяжело говорить после 5 с половиной часов. Хочу поздравить Рафу, то, что он сделал – это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?» Это безумие. Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем». Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние с «Большой тройкой» ещё не завершено», — сказал Медведев во время послематчевой церемонии.

Лучшие фото с мужского финала Australian Open — 2022 между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем — в фотоподборке «Чемпионата».

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