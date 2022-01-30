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Эмоциональная реакция Надаля на рекордную победу на турнирах «Большого шлема». Видео

Эмоциональная реакция Надаля на рекордную победу на турнирах «Большого шлема». Видео
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль эмоционально отреагировал на победу в Australian Open. В финале турнира экс-первая ракетка мира в напряжённой борьбе обыграл россиянина Даниила Медведева, несмотря на то, что уступил в двух первых сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport.

Эта победа стала для Надаля рекордной. Он установил новый рекорд, став первым мужчиной, выигравшим 21 турнир «Большого шлема». Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер становились победителям мэйджоров 20 раз.

Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.

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