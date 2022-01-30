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Червиченко заподозрил Надаля в приёме допинга

Червиченко заподозрил Надаля в приёме допинга
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате финала Australian Open. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в пятисетовом матче россиянина Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Червиченко признался, что у него вызвала подозрение игра Надаля в концовке матча. Экс-президент «Спартака» считает, что 35-летний теннисист не мог сохранить такую свежесть без приёма дополнительных препаратов.

«Если бы к Надалю допустили серьёзных медиков, и они взяли бы необходимые анализы, думаю, у них бы глаза на лоб вылезли. Жёстко? Имею право высказывать своё мнение», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

При этом Червиченко выразил уверенность, что Медведев не использовал запрещённые препараты.

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