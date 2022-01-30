Червиченко заподозрил Надаля в приёме допинга

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате финала Australian Open. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в пятисетовом матче россиянина Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
Червиченко признался, что у него вызвала подозрение игра Надаля в концовке матча. Экс-президент «Спартака» считает, что 35-летний теннисист не мог сохранить такую свежесть без приёма дополнительных препаратов.
«Если бы к Надалю допустили серьёзных медиков, и они взяли бы необходимые анализы, думаю, у них бы глаза на лоб вылезли. Жёстко? Имею право высказывать своё мнение», — цитирует Червиченко «Советский спорт».
При этом Червиченко выразил уверенность, что Медведев не использовал запрещённые препараты.
- 30 января 2022
-
20:44
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
20:07
-
20:01
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:33