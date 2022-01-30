Червиченко заподозрил Надаля в приёме допинга

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате финала Australian Open. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в пятисетовом матче россиянина Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.



Червиченко признался, что у него вызвала подозрение игра Надаля в концовке матча. Экс-президент «Спартака» считает, что 35-летний теннисист не мог сохранить такую свежесть без приёма дополнительных препаратов.



«Если бы к Надалю допустили серьёзных медиков, и они взяли бы необходимые анализы, думаю, у них бы глаза на лоб вылезли. Жёстко? Имею право высказывать своё мнение», — цитирует Червиченко «Советский спорт».



При этом Червиченко выразил уверенность, что Медведев не использовал запрещённые препараты.