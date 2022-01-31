Король Испании поздравил Надаля с рекордным титулом на турнирах «Большого шлема»

Король Испании Филипп VI поздравил соотечественника Рафаэля Надаля с победой на Australian Open. В финале соревнований Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Рафа, нам уже не хватает слов, чтобы высказать всё, что мы думаем. Нет никаких препятствий для тех, у кого нет лимитов», — приводит слова Филиппа VI Reuters.



Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.



Надаль лишь во второй раз в карьере выиграл Australian Open. Что касается Медведева, то он уже второй год подряд проигрывает в финалах этого турнира.

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