Король Испании поздравил Надаля с рекордным титулом на турнирах «Большого шлема»
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Король Испании Филипп VI поздравил соотечественника Рафаэля Надаля с победой на Australian Open. В финале соревнований Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Рафа, нам уже не хватает слов, чтобы высказать всё, что мы думаем. Нет никаких препятствий для тех, у кого нет лимитов», — приводит слова Филиппа VI Reuters.
Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.
Надаль лишь во второй раз в карьере выиграл Australian Open. Что касается Медведева, то он уже второй год подряд проигрывает в финалах этого турнира.
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