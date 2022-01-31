Александр Зверев: Надаль был невероятен, но нужно поздравить и Медведева

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о финале Australian Open. В финальном матче испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в пятисетовом поединке. При этом испанец проиграл два первых сета.



«Я смотрел концовку финала, хотя и хотел быть там сам. Рафа был невероятен, экстраординарен. Но мы также должны поздравить Медведева, он был необыкновенным», — сказал Зверев на пресс-конференции перед стартом турнира в Монпелье (Франция).



Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.



Надаль лишь во второй раз в карьере выиграл Australian Open. Что касается Медведева, он уже второй год подряд проигрывает в финалах этого турнира.