Даниил Медведев назвал теннисиста, с которым ему неприятнее всего играть

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, с кем ему неприятнее всего играть в туре.

«Кого я могу назвать. Баутиста-Агут. Не знаю, стоит ли мне это говорить. Но это, в принципе, правда. С ним мне неприятно играть», — сказал Медведев в коротком интервью блогеру Николаю Полупанову.

Отметим, что испанец Роберто Баутиста-Агут ведёт со счётом 3:0 в личных противостояниях с Медведевым. Впервые он обыграл Даниила на хардовом турнире ATP-250 в Пуне (Индия) со счётом 6:3, 6:4. Следующее поражение от испанца Медведев потерпел в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2020 году со счётом 6:1, 4:6, 3:6. В последний раз теннисисты встречались в 1/4 «Мастерса» в Майами (США), испанец обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:2.