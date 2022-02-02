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Екатерина Александрова и Варвара Грачёва выступят на турнире WTA-250 в Лионе

Екатерина Александрова и Варвара Грачёва выступят на турнире WTA-250 в Лионе
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Россиянки Екатерина Александрова и Варвара Грачёва примут участие в теннисном турнире WTA-250 во французском Лионе, который пройдёт с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

Заявочный лист на данный момент возглавляют итальянка Камила Джорджи и румынка Сорана Кырстя, занимающие 30-е и 32-е места в рейтинге WTA на данный момент. Александрова и Грачёва значатся в списке лучших теннисисток мира на 44-м и 81-м местах соответственно.

В предварительном списке участниц соревнований пока значится 21 спортсменка. Он получит свой окончательный вид за несколько дней до начала состязаний и окончания квалификации. Изменения также могут быть внесены в данный заявочный лист в связи с травмами теннисистов и пандемией коронавируса.

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