Екатерина Александрова и Варвара Грачёва выступят на турнире WTA-250 в Лионе

Россиянки Екатерина Александрова и Варвара Грачёва примут участие в теннисном турнире WTA-250 во французском Лионе, который пройдёт с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

Заявочный лист на данный момент возглавляют итальянка Камила Джорджи и румынка Сорана Кырстя, занимающие 30-е и 32-е места в рейтинге WTA на данный момент. Александрова и Грачёва значатся в списке лучших теннисисток мира на 44-м и 81-м местах соответственно.

В предварительном списке участниц соревнований пока значится 21 спортсменка. Он получит свой окончательный вид за несколько дней до начала состязаний и окончания квалификации. Изменения также могут быть внесены в данный заявочный лист в связи с травмами теннисистов и пандемией коронавируса.