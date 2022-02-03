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Павлюченкова опубликовала пост с премьеры фильма с Ходченковой в главной роли

Павлюченкова опубликовала пост с премьеры фильма с Ходченковой в главной роли
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Первая на данный момент ракетка России Анастасия Павлюченкова посетила премьеру фильма «Другое имя», главную роль в котором исполнила актриса Светлана Ходченкова.

Об этом теннисистка сообщила в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с премьерного показа, который прошёл в московском кинотеатре «Художественный» 2 февраля.

Павлюченкова, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, пришла на премьеру в элегантном чёрном мини-платье. На её внешний вид одной из первых отреагировала эстонская теннисистка Анетт Контавейт, разместившая под постом Анастасии эмодзи с изображением огня.

После вылета в третьем круге Australian Open Анастасия Павлюченкова вернулась в Москву. На следующей неделе она планирует выступить на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

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