«Рафа снова показал, что он великий боец». Тим восхитился Надалем на Australian Open
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим восхитился характером испанца Рафаэля Надаля, который тот продемонстрировал в финальном матче Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым.
«Я смотрел матч с четвёртого и пятого сетов, это было блестяще. Надаль снова показал, какой он великий боец и один из величайших спортсменов всех времён.
То, что он выиграл 21-й турнир «Большого шлема», совершенно невероятно… В 35 лет, после долгой травмы, это очень впечатляет», — приводит слова Доминика Тима Tennis World со ссылкой на ATP Tour en Espanol.
В финале Australian Open Рафаэль Надаль проиграл Даниилу Медведеву первые два сета, но в итоге одержал волевую победу со счётом 3:2.
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