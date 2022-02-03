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«Рафа снова показал, что он великий боец». Тим восхитился Надалем на Australian Open

«Рафа снова показал, что он великий боец». Тим восхитился Надалем на Australian Open
Рафаэль Надаль
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим восхитился характером испанца Рафаэля Надаля, который тот продемонстрировал в финальном матче Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я смотрел матч с четвёртого и пятого сетов, это было блестяще. Надаль снова показал, какой он великий боец и один из величайших спортсменов всех времён.

То, что он выиграл 21-й турнир «Большого шлема», совершенно невероятно… В 35 лет, после долгой травмы, это очень впечатляет», — приводит слова Доминика Тима Tennis World со ссылкой на ATP Tour en Espanol.

В финале Australian Open Рафаэль Надаль проиграл Даниилу Медведеву первые два сета, но в итоге одержал волевую победу со счётом 3:2.

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