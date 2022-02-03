«Рафа снова показал, что он великий боец». Тим восхитился Надалем на Australian Open

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим восхитился характером испанца Рафаэля Надаля, который тот продемонстрировал в финальном матче Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым.



«Я смотрел матч с четвёртого и пятого сетов, это было блестяще. Надаль снова показал, какой он великий боец и один из величайших спортсменов всех времён.



То, что он выиграл 21-й турнир «Большого шлема», совершенно невероятно… В 35 лет, после долгой травмы, это очень впечатляет», — приводит слова Доминика Тима Tennis World со ссылкой на ATP Tour en Espanol.



В финале Australian Open Рафаэль Надаль проиграл Даниилу Медведеву первые два сета, но в итоге одержал волевую победу со счётом 3:2.