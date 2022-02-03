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Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды), сообщают организаторы соревнований. Вторая ракетка мира снялся с турнира. Также не выступит на турнире в Роттердаме и итальянец Янник Синнер.

Их в сетке заменят француз Жо-Вильфрид Цонга и шотландец Энди Маррей. Они оба получили уайлд-кард от организаторов. Отметим, что француз и шотландец ранее выигрывали этот турнир.

Медведев снялся с соревнований после того, как дошёл до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Примечательно, что успех на турнире в Роттердаме мог в дальнейшем вывести Медведева на первое место в рейтинге ATP. Ситуация в рейтинге зависела бы от участия в турнире первой ракетки мира серба Новака Джоковича и результатов самого Медведева.

Джокович, пропустивший Australian Open, мог выступить на турнире в Роттердаме, но так и не подал заявку. При этом турнирный директор соревнований говорил, что с радостью даст уайлд-кард сербскому теннисисту.

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